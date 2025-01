“Google Pixel 10a Krijgt Twee Jaar Oude Chipset”

Google zal volgend jaar de Pixel 10a introduceren en volgens de geruchten krijgt deze smartphone een Tensor G4-chipset. Dit is een chipset die debuteerde in de Pixel 9 en tegen de tijd dat de Google Pixel 10a op de markt verschijnt twee jaar oud is.

De website AndroidAuthority schrijft dit op basis van interne documenten van Google. Volgens de bron kiest Google opnieuw voor de Tensor G4-chipset om kosten te besparen. Het besluit staat echter nog niet vast, want Google overweegt nog om toch de Tensor G5 te gebruiken. Deze nieuwe chipset zal niet door Samsung worden gemaakt, maar dit keer door TSMC.

Dezelfde bron heeft ook de interne namen van de Google Pixel 11-smartphones gespot. De Pixel 11-smartphones hebben berennamen gekregen.

– Pixel 10a – Stallion (STA5)

– Pixel 11 – Cubs (4CS4)

– Pixel 11 Pro – Grizzly (CGY4)

– Pixel 11 Pro XL – Kodiak (PKK4)

– Pixel 11 Pro Fold – Yogi (9YI4)

We wachten echter eerst nog op de introductie van de Google Pixel 9a, die waarschijnlijk in de lente geïntroduceerd zal worden. Vervolgens verwachten we de Pixel 10 in augustus van dit jaar.

via [AW]