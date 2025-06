“Dunste Vouwbare Smartphone ‘Honor Magic V5’ Komt 2 Juli”

De Chinese fabrikant Honor zal op 2 juli de Honor Magic V5 introduceren. De Honor Magic V5 zou de dunste vouwbare smartphone ter wereld worden. De Magic V5 moet dus dunner zijn dan de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7.

Samsung zal zijn Galaxy Z Fold 7 waarschijnlijk op 9 juli officieel introduceren. Met een dikte van slechts 9 milimeter is de Z Fold 7 een stuk dunner dan de Z Fold 6. Op 2 juli zal Honor echter de opvolger van de Magic V3 introduceren, wat volgens Honor de dunste en lichtste vouwbare smartphone zal worden. De huidige Honor Magic V3 is 9,3 millimeter dun en weegt 230 gram. Honor slaat overigens de Magic V4 over, omdat nummer ‘4’ in thuisland China een ongeluksgetal is.

Volgens de geruchten krijgt de Honor Magic V5 een 8-inch hoofdscherm en een 6,45-inch cover-scherm. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-processor, een grote 6100 mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een 200MP telelens.

Na de introductie op 2 juli zal de Honor Magic V5 waarschijnlijk nog niet direct in Nederland verkrijgbaar zijn. Wel is de kans groot dat de smartphone op een later tijdstip naar Nederland komt. De Honor Magic V3 verscheen namelijk ook in Nederland op de markt. De smartphone kreeg een adviesprijs mee van 1999 euro, maar is inmiddels voor minder dan 1400 euro verkrijgbaar.

via [androidplanet]