“Huawei Werkt Aan Opvolger Van Huawei Mate XT”

De Huawei Mate XT is een grote vouwbare smartphone waarvan het scherm op twee plekken kan vouwen. De Mate XT is nog maar kortgeleden op de markt verschenen, maar volgens de geruchten werkt Huawei nu al aan een opvolger van de smartphone.

Huawei bracht de Mate XT vier maanden geleden exclusief in China op de markt voor omgerekend ongeveer 2500 euro. De smartphone, die niet op Android draait, beschikt over twee scharnieren. Hierdoor is de smartphone te gebruiken in drie verschillende schermgroottes. Ondanks de hoge adviesprijs is de Huawei Mate XT populair in China, waardoor Huawei heeft besloten om een opvolger te ontwikkelen.

Volgens bronnen op Weibo krijgt de opvolger de naam Huawei Mate XTs en heeft de smartphone uiteraard weer een tri-fold design. Wel krijgt de Mate XTs een aantal hardware-upgrades, waaronder een Kirin 9020-chipset. Deze vrij krachtige chipset is ook aanwezig in de Mate 70-smartphones.

Meer details hebben we helaas nog niet, maar de kans is groot dat de Huawei Mate XTs een verbeterde bouwkwaliteit krijgt. Ook gaan er geruchten rond over een wereldwijde lancering. Mocht de Huawei Mate XTs in Europa op de markt verschijnen dan zal de smartphone alleen interessant zijn voor mensen met een dikke portemonnee.

via [androidplanet]