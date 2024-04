Motorola Deelt Teaser Voor 125W Snelladen Van Moto Edge 50 Ultra

Motorola zal morgen de Moto Edge 50 Ultra officieel introduceren, maar de fabrikant heeft vlak voor de lancering via een bericht op X (Twitter) alvast bekendgemaakt dat de smartphone ondersteuning heeft voor 125W snelladen. Dit is net zo snel als de eerder gelanceerde Edge 50 Pro.

Dankzij verschillende lekken en teasers zijn we voor de officiële introductie al veel te weten gekomen over de Motorola Edge 50 Ultra. Zo liet de fabrikant eerder zelf al weten dat de Edge 50 Ultra is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-chipset en kregen we via Geekbench te weten dat er 12GB werkgeheugen aanwezig is. Volgens de geruchten krijgt de Edge 50 Ultra verder een OLED-scherm met gebogen zijkanten en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een telelens met 3x optische zoom.

Op de onderstaande beelden zien we beide kanten van de Motorola Edge 50 Ultra in verschillende kleuren. Na de officiële introductie op 16 april zetten wij alle specificaties en overige details voor jullie op een rijtje.

via [gsmarena]