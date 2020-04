“Xiaomi Werkt Aan Smartphone Met 144MP-camera”

Volgens de laatste geruchten werkt Xiaomi aan een smartphone met een 144MP-camera. Tot nu toe is een 108MP-camera de hoogste resolutie in een smartphone. De 108MP-lens vinden we in de Xiaomi Mi Note 10 en de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Het gerucht is afkomstig van Sudhansu Ambhore. Volgens de bron heet de nieuwe smartphone mogelijk ‘Mi 10S Pro’ of ‘Mi CC10 Pro’. Een 144MP-lens heeft bij een 4:3-beeldverhouding een resolutie van 13.860 bij 10.400 pixels. Het is nog onduidelijk hoe groot de sensor is. Waarschijnlijk voegt de sensor groepjes van 9 pixels samen om zo een meer gedetailleerde 16MP foto te maken. Naar verwachting is Samsung verantwoordelijk voor de productie van de lens en zal deze lens later ook in Samsung-smartphones te zien zijn.

Xiaomi staat er om bekend om zijn smartphones te voorzien van camera’s met veel megapixels. Zo bracht Xiaomi als eerste een smartphone met een 128MP camera op markt en was de Chinese fabrikant ook de eerste met een 64MP en 48MP smartphone.

via [tweakers]