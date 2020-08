“Realme Vanaf September Actief In Nederland”

De Chinese fabrikant Realme, die voornamelijk goedkopere smartphones op de markt brengt, is vanaf september officieel actief in Nederland. Volksshop is de eerste officiële partner.

In Nederland was het al mogelijk om een Realme-smartphone te kopen via de officiële website van de fabrikant, maar Realme is nu klaar voor de volgende stap. Op LinkedIn liet Julien Toth namelijk weten dat Realme klaar is om de smartphones lokaal te gaan verkopen in de Benelux. De smartphones verschijnen in september in de Nederlandse en de Belgische winkels.

Volksshop is één van de officiële partners van Realme. Op de website van Volksshop zien we momenteel alleen de Realme 6 en Realme 6 Pro staan, maar we verwachten dat het aantal beschikbare toestellen de komende tijd zal uitbreiden.

via [AW]