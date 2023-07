Nokia 5.4, X10, G60 en XR20 Ontvangen Juli-update

Nokia heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Nokia 5.4, Nokia X10, de Nokia G60 en de Nokia XR20. De nieuwe update installeert de beveiligingspatch van juli 2023, waardoor de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Na de installatie van de juli-update is de beveiliging van de Nokia 5.4, X10, G60 en XR20 weer helemaal up-to-date. De update lijkt naast de beveiligingspatch van juli verder geen nieuwe functies of andere verbeteringen met zich mee te brengen. Nokia rolde dezelfde update eerder al uit naar de Nokia X20 en de Nokia G50.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]