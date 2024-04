Heineken en HMD Global Introduceren Boring Phone

HMD Global heeft in samenwerking met Heineken wel een heel opmerkelijke smartphone geïntroduceerd. De Boring Phone lijkt veel op een ouderwetse klaptelefoon en heeft een doorzichtige behuizing.

Het populaire biermerk Heineken heeft samen met HMD de Boring Phone ontwikkeld. Het internet op, je mail lezen of een app installeren is met de Boring Phone niet mogelijk. Je kunt alleen bellen, sms-berichten sturen of het bekende spelletje Snake spelen.

De Boring Phone beschikt over een 2,8-inch QVGA-scherm aan de binnenkant en een 1,77-inch scherm aan de buitenkant. Ook heeft de smartphone een 0.3MP camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Ondersteuning voor 5G ontbreekt, maar verbinden met 4G is wel mogelijk.

In totaal heeft HMD 5000 exemplaren van de Boring Phone ontwikkeld. Je kunt de smartphone echter niet kopen, want Heineken geeft de Boring Phone alleen weg via prijsvraag-achtige acties. Meer informatie over de Boring Phone kun je vinden op de website van Heineken.

via [AW]