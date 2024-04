Xiaomi Redmi Pad Pro Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft in thuisland China een nieuwe grote mid-range tablet aangekondigd. De Xiaomi Redmi Pad Pro beschikt over een 12,1-inch scherm en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend slechts 220 dollar. Informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

De Xiaomi Redmi Pad Pro is een voordelige tablet en beschikt over een 12,1-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 600 nits, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een 8MP rear-camera.

De Xiaomi Redmi Pad Pro met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost in China omgerekend 220 dollar. Voor 8GB + 256GB betaal je net geen 250 dollar. Informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet, maar in Nederland kun je momenteel wel de Redmi Pad en de goedkopere Redmi Pad SE kopen voor ongeveer 190 euro en 160 euro.

