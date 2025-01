TCL Introduceert Tablet En Twee Smartphones

TCL heeft tijdens CES 2025 bekendgemaakt dat het bedrijf dit jaar in ieder geval drie nieuwe producten zal uitbrengen. We maken kennis met de TCL K32 5G en TCL 60 XE NXTPAPER 5G en de tablet TCL NXTPAPER 11 Plus.

De TCL K32 verschijnt in september op de markt voor minder dan 100 euro, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook naar Europa komt. De smartphone heeft ondanks de lage adviesprijs ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De TCL 60 XE NXTPAPER 5G verschijnt in mei op de markt in de Verenigde Staten en Canada voor 199 dollar, maar ook in dit geval weten we nog niet of de smartphone naar Nederland komt. De TCL 60 XE NXTPAPER 5G beschikt over een 6,8-inch scherm met een fhd+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Met een schakelaar kun je de NXTPAPER-technologie activeren, die het LCD-scherm een matte afwerking geeft. Met NXTPAPER-technologie ingeschakeld kun je rekenen op een accuduur van 26 uur. Wel is het belangrijk om te weten dat slechts een beperkt aantal applicaties in deze modus werken.

Naar verwachting zal TCL in maart tijdens de Mobile World Congress meer bekendmaken over een Europese lancering.

Als laatste maken we kennis met de TCL NXTPAPER 11 Plus. Deze tablet beschikt over een 11,5-inch scherm met een 2.2k-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en NXTPAPER 4.0. Dit is de nieuwste versie van de NXTPAPER-technologie die onder andere een hogere helderheid heeft. Ook krijgt de tablet toegang tot verschillende AI-functies, waaronder Circle tot Search. TCL zal tijdens MWC 2025 meer details delen over de prijs en releasedatum.

