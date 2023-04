Samsung Galaxy Tab A8 en Galaxy S22-serie Ontvangen Software-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy Tab A8. Deze update installeert de One UI 5.1-schil. Ook rolt de fabrikant de beveiligingspatch van april 2023 uit naar de smartphones in de Galaxy S22-serie. Deze update brengt naast beveiligingsverbeteringen ook enkele nieuwe functies met zich mee.

Heb je een Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ of Galaxy S22 Ultra, dan kun je vanaf nu de nieuwste beveiligingspatch installeren. Deze patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Dezelfde update brengt ook nog een aantal andere verbeteringen met zich mee. Zo krijg je toegang tot de Image Clipper-functie in de galerij-app. Deze functie maakt het mogelijk om een object op een foto ingedrukt te houden om deze vervolgens uit te knippen en ergens anders te plakken.

Galaxy Tab A8 ontvangt One UI 5.1

Niet alleen de smartphones in de Galaxy S22-serie ontvangen een update. Ook mensen met een Galaxy Tab A8 tablet kunnen een nieuwe update downloaden. Deze update installeert de One UI 5.1-schil (Core versie), die een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt. Zo kun je sneller multitasken, makkelijker informatie opvragen over een foto en gebruikmaken van een vernieuwde weer-widget. De beveiligingspatch blijft helaas staan op januari 2023.

Je ontvangt een notificatie zodra de nieuwe update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone of tablet.

via [droidapp]