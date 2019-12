Huawei Nova 5T In Nederland Uitgebracht

Huawei heeft de Nova 5T uitgebracht in Nederland. De smartphone beschikt over een vierdubbele camera, dunne schermranden en krachtige specificaties. De Nova 5T krijgt een adviesprijs mee van 429 euro.

De Huawei Nova 5T is een nieuwe mid-range smartphone die de fabrikant in oktober introduceerde. We wisten toen nog niet wanneer de smartphone in Nederland op de markt zou verschijnen, maar we hoeven niet langer te wachten. De Huawei Nova 5T is nu namelijk verkrijgbaar voor 429 euro in de kleuren blauw, zwart en paars.

De Nova 5T beschikt over een 6.26-inch Full-HD+ scherm met een uitsparing voor de 32MP selfie-camera, een Kirin 980-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3750 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.750mAh accu en een vierdubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op Android 9 (Pie) met de EMUI 9.1-schil.

De Huawei Nova 5T is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue.

