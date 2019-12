HMD Global Introduceert Nokia C1-smartphone Voor 53 Euro

HMD Global heeft deze week een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Nokia C1 die draait op Android Go (versie 9) en in Afrika een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 53 euro. Het is onduidelijk of Nokia ook van plan is om de C-serie in Europa uit te brengen.

De eerste smartphone in de Nokia C-serie beschikt over een 5,45-inch scherm met een resolutie van 960×480 pixels, een 1,3GHz quad-core processor, 1GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte, een 5MP rear-camera, een 5MP selfie-camera en een 2500 mAh accu die je kunt opladen via de micro-usb-poort.

De Nokia C1 heeft geen ondersteuning voor 4G. Gebruikers die het internet op willen moeten dus genoegen nemen met 3G. De smartphone is aangekondigd voor de Keniaanse markt, maar HMD Global heeft aangegeven dat de smartphone ook naar andere Afrikaanse en Aziatische landen komt. Om welke landen het gaat weten we nog niet. De kans dat de Nokia C1 naar Europa komt is klein.

via [tweakers]