Samsung Galaxy A33, S21, Tab S6 Lite en A7 Lite Ontvangen Nieuwe Update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar twee smartphones en twee tablets van het merk. De updates voor de Galaxy A33, de Galaxy S21-serie, de Tab S6 Lite en de Tab A7 Lite werken onder andere de beveiligingspatch bij of brengen nieuwe functies met zich mee.

Gebruikers van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite melden dat ze een update hebben ontvangen die de beveiligingspatch van augustus 2023 installeert. De update is ongeveer 145MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. Heb je een Samsung Galaxy A33, dan staat de beveiligingspatch van oktober 2023 voor je klaar. Dit is de allernieuwste beveiligingspatch.

De Galaxy Tab A7 Lite Ontvangt een wat grotere update en werkt de software-schil bij naar One UI 5.1.1. Deze schil brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een beter scherm voor recente apps en de mogelijkheid om meer apps te plaatsen in de taakbalk.

Als laatste staat er een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Galaxy S21-serie. Wat deze update precies met zich meebrengt is onduidelijk. Waarschijnlijk gaat het om verbeteringen op de achtergrond, zoals stabiliteitsverbeteringen en bugfixes. De smartphones in de Galaxy S21-serie ontvingen eerder al de beveiligingspatch van oktober 2023.

via [droidapp]