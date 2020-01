Samsung Galaxy A71 en A51 Aangekondigd Voor Europese Markt

Samsung heeft de Galaxy A71 en Galaxy A51 vorige maand al gepresenteerd voor de Aziatische markt, maar nu heeft het bedrijf de smartphones ook voor Europa aangekondigd. De Galaxy A71 en Galaxy A51 zijn vanaf eind januari in Nederland verkrijgbaar.

De Galaxy A71 en Galaxy A51 zijn opvolgers van de succesvolle mid-range A70 en A50. Een marketing manager van Samsung Nederland laat via een persbericht weten dat Samsung blij is voort te bouwen op het succes van de Galaxy A-serie.

“We zijn blij om voort te bouwen op het succesvolle Galaxy A-portfolio met de Galaxy A71 en Galaxy A51. Sinds de lancering vorig jaar is de Galaxy A-serie een van onze geliefde smartphonelijnen geworden. De nieuwe modellen blijven de essentiële innovaties bieden waar mensen van houden.”

De nieuwe smartphones leveren een “geavanceerde camera-ervaring”, een mooi uiterlijk en een groot duidelijk scherm voor ononderbroken visuele weergave.

Samsung Galaxy A71

De Samsung Galaxy A71 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 730-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. De smartphone komt op de markt in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush Silver en Prism Crush Blue voor €469 bij Coolblue.

Samsung Galaxy A51

De Galaxy A51 is de opvolger van de Galaxy A50, één van de populairste smartphones in Europa. De Galaxy A51 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera, een in-display vingerafdrukscanner, een Exynos 9611-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen en een vierdubbele rear-camera bestaande uit een 48MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een dieptesensor. De Samsung Galaxy A51 verschijnt eind deze maand op de markt in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue voor €369. Je kunt een pre-order plaatsen bij Coolblue.