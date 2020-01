Opvolger Samsung Galaxy Fold Heet “Galaxy Z Flip”

Onlangs schreven wij dat de opvolger van de Samsung Galaxy Fold de naam “Galaxy Bloom” meekrijgt. Volgens de laatste geruchten klopt dit niet en heet de nieuwe opvouwbare smartphone “Galaxy Z Flip”.

Eerder werd er gesproken over de “Galaxy Bloom“, maar dit zou slechts een codenaam zijn die Samsung intern gebruikt. De naam die de smartphone meekrijgt wanneer deze op de markt verschijnt in “Galaxy Z Flip”. Dit schrijft de website LetsGoDigital en de tech-lekker Ice Universe. Samsung zal de opvouwbare smartphone op 11 februari tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in de Verenigde Staten officieel introduceren.

De Samsung Galaxy Z Flip kost waarschijnlijk een stuk minder dan de Galaxy Fold. De geruchten spreken over een adviesprijs van onder de duizend euro. Intern vinden we vermoedelijk een Snapdragon 855-chipset en een 108MP camera met 5x optische zoom. Het opvouwbare scherm maakt gebruik van een nieuwe glazen beschermlaag, die sterker is dan de huidige plastic beschermlaag op de Galaxy Fold.

We raden aan om de geruchten voorlopig nog met een korrel zout te nemen. Mochten we de komende dagen en weken meer te weten komen dan delen wij dit weer met jullie.

via [AW]