Volgende Week Introductie Van Poco X2-smartphone Met 120Hz-scherm

Poco, een smartphonemerk dat door Xiaomi is opgezet, zal volgende week de tweede smartphone van het bedrijf presenteren. Dit staat op de Indiase website van Poco. De zogeheten Poco X2 beschikt onder andere over een 120Hz-scherm.

Poco heeft tot nu toe nog maar één smartphone op de markt gebracht, maar volgende week krijgen we eindelijk de tweede smartphone van het merk te zien. Vermoedelijk gaat het om een variant van de Redmi K30, een smartphone van Xiaomi’s andere submerk. De focus ligt volgens de berichten op het 6,67-inch LCD-scherm, die een resolutie van 2400×1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz heeft. Een hoge verversingssnelheid zorgt ervoor dat beelden vloeiender overkomen.

De Redmi K30 beschikt over een vierdubbele camera, met een 64MP hoofdlens. We kunnen dezelfde camera verwachten op de Poco X2. De Poco X2 heeft waarschijnlijk net als de Pocophone F1 een zeer goede prijs / kwaliteit verhouding. We verwachten dat de Poco X2 ook naar Europa komt, aangezien de Pocophone F1 ook in Europa verkrijgbaar is.

via [tweakers]