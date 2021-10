TCL Introduceert Budget-smartphones TCL 20 Y en TCL 205

De fabrikant TCL, die sinds kort ook actief is in Nederland, heeft twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd. Het gaat om de TCL 20 Y en de TCL 205 die een adviesprijs meekrijgen van 139,99 euro en 99,99 euro. Consumenten die een van deze smartphones dit jaar kopen krijgen gratis een headset cadeau.

Mensen die voor echt weinig geld een smartphone willen kopen kunnen nu kiezen voor de TCL 20 Y. De TCL 20 Y beschikt over een 6.52-inch HD+ scherm met een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een nog onbekende Octa-Core-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens. De smartphone is vanaf eind oktober verkrijgbaar in de kleuren Jewelry Black en Jewelry Blue bij Bol.com en Belsimpel. De TCL 20 Y krijgt een adviesprijs mee van 139,99 euro.

In de periode van oktober tot en met december ontvang je bij de aanschaf van de TCL 20 Y gratis een TCL MOVEAUDIO S150 headset ter waarde van 39,99 euro cadeau.

Voor mensen met een nog kleiner budget heeft TCL de TCL 205 aangekondigd. Dit toestel heeft een 6.22-inch HD+ scherm met opnieuw een druppelnotch, een Octa-Core-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000mAh accu, een 5MP selfie-camera en een rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De smartphone draait op de Go-editie van Android 11 en is vanaf eind oktober verkrijgbaar in de kleuren Power Grey en Atlantic Blue.

De TCL 205 krijgt een adviesprijs mee van 99,99 euro. Gedurende oktober tot en met december ontvangt de consument een gratis TCL MOVEAUDIO S108 headset t.w.v. 29,99 euro bij aankoop.