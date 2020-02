Motorola One Ontvangt Beveiligingspatch Van Februari 2020

Motorola heeft een nieuwe update uitgerold naar de Motorola One. De update installeert de beveiligingspatch van februari 2020. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone een Android 10-update ontvangt.

De Android One-smartphones van Motorola ontvangen elke maand een nieuwe beveiligingsupdate. Deze maand rolt de beveiligingspatch van februari uit, waardoor gebruikers weer zijn beschermd tegen de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Na de laatste update draait de Motorola One nog steeds niet op Android 10 en het is nog onduidelijk wanneer de fabrikant deze update zal uitrollen.

Updates worden vaak in fasen uitgerold, waardoor het even kan duren voordat de nieuwste beveiligingsupdate voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]