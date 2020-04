Renders Tonen OnePlus 8 Pro In Verschillende Kleuren

Nadat een aantal dagen geleden al renders opdoken waarop de OnePlus 8 in verschillende kleuren te zien is, zijn nu renders gelekt van de OnePlus 8 Pro. Op de renders zien we de smartphone in drie verschillende kleuren.

De renders van de OnePlus 8 en de onderstaande renders van de OnePlus 8 Pro zijn afkomstig van dezelfde betrouwbare bron, Roland Quandt. Op de eerdere renders zagen we de OnePlus 8 in de kleuren ‘Interstellar Glow’, ‘Glacier Green’ en ‘Onyx Black’. Op de nieuwe renders zien we de OnePlus 8 Pro opnieuw in de kleuren ‘Onyx Black’ en ‘Glacial Green’, maar we zien ook de nieuwe kleur ‘Ultramarine Blue’. Beide toestellen lijken dus één kleur te krijgen die uniek is.

OnePlus heeft de eerste details van de OnePlus 8 (Pro) al met ons gedeeld, maar lang hoeven we niet te wachten op de officiële introductie. OnePlus zal de smartphones namelijk op 14 april presenteren.

via [droidapp]