OnePlus Onthult Eerste Details Van OnePlus 8

OnePlus heeft de eerste details van de OnePlus 8 (Pro) gedeeld. De OnePlus 8 (Pro) is de vlaggenschip-smartphone die de fabrikant op 14 april zal introduceren.

De eerste details die de Chinese fabrikant heeft gedeeld zijn de aanwezigheid van een Qualcomm Snapdragon 865-processor, snelle LPDDR5 werkgeheugen en snelle UFS 3.0 opslagruimte. In de beschrijven gebruikt OnePlus de woorden “fast and smooth”. De nieuwe processor is 20% sneller en 25% energiezuiniger dan zijn voorganger. Ook de LPDDR5 RAM is sneller en zuiniger dan zijn voorganger.

Verder heeft OnePlus via het Chinese Weibo wat details gedeeld over het Fluid Display van de smartphone. Zo heeft het scherm een 2K+ resolutie met een 513 ppi en een maximale helderheid van 1300 nits.

Als laatste laat Business Insider weten dat OnePlus tegen hun heeft gezegd dat de 5G-varianten van de OnePlus 8-serie in de Verenigde Staten onder de 1000 dollar verkocht zullen worden. Exacte prijzen heeft het bedrijf niet gegeven.

via [AW]