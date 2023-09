Samsung Galaxy A53, A52 En Note 10-serie Ontvangen Software-update

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar vier smartphones van de fabrikant. De Galaxy A53 en A52 ontvangen de beveiligingspatch van september, terwijl de beveiligingspatch van de Galaxy Note 10 en Note 10+ wordt bijgewerkt naar die van augustus 2023.

Ben jij in het bezit van een Samsung Galaxy A53 of een Galaxy A52, dan kun je nu de allernieuwste beveiligingsupdate downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van september 2023, die enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem met zich meebrengt.

Heb jij een Galaxy Note 10 of Galaxy Note 10+ dan kun je de beveiligingspatch van augustus 2023 installeren. Ook deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes. Naar verwachting is het de laatste update voor de Galaxy Note 10-serie, aangezien de smartphones inmiddels vier jaar oud zijn.

De updates lijken verder geen nieuwe functies of andere verbeteringen met zich mee te brengen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]