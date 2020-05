“Introductie Google Pixel 4a Uitgesteld Tot Juli”

Volgens de laatste geruchten is Google klaar voor de introductie van de Google Pixel 4a, maar stelt het bedrijf de aankondiging uit tot halverwege juli vanwege “marktomstandigheden”. De smartphone zou vanaf augustus verkrijgbaar zijn.

Dit schrijft Jon Prosser van Front Page Tech, een bron die redelijk goed op de hoogte is over onaangekondigde smartphones. De Google Pixel 4a zou klaar zijn voor de introductie, maar Google wacht tot 13 juli. Aanvankelijk werd verwacht dat Google de Pixel 4a op zijn I/O 2020-ontwikkelaarsconferentie halverwege mei zou introduceren. Vanwege ‘marktcondities’ heeft Google echter gekozen voor een introductie in juli.

Volgens Prosser is de blauwe variant van de Pixel 4a vanaf 6 augustus beschikbaar en de zwarte variant pas vanaf 1 oktober. Ook zou Google de lancering van de Pixel 5 uitstellen.

