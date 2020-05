Realme X3 SuperZoom Met 120Hz-scherm Aangekondigd

Realme heeft een nieuwe smartphone aangekondigd onder de naam X3 SuperZoom. De smartphone met een 120Hz-scherm en een Snapdragon 855+-processor verschijnt in Europa op de markt voor 499 euro.

Realme introduceerde de X3 SuperZoom tijdens een online presentatie. Het gaat om een krachtige smartphone met een 6,6-inch LCD-scherm. Het scherm heeft een resolutie van 2400×1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. In het scherm zit een ovalen uitsparing voor de dual-selfie-camera. Deze camera bestaat uit een 32MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 855+-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4200mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP zoomlens met 5x optische zoom, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in de power-knop.

De Realme X3 SuperZoom verschijnt 2 juni in Europa op de markt in de kleuren wit en blauw voor een adviesprijs van 499 euro.

via [tweakers]