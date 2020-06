“OPPO Reno 4 Pro Te Zien Op Officiële Renders”

Nadat eerder de eerste specificaties van de OPPO Reno 4 Pro al uitlekten zijn nu officiële renders van de smartphone opgedoken. Oppo heeft zelf al bekendgemaakt dat het bedrijf de Reno 4 en de Reno 4 Pro op 5 juni zal lanceren voor de Chinese markt. Later zal ook een Europese lancering plaatsvinden. In Europa krijgt de smartphone waarschijnlijk een andere naam.

Nadat eerder al een blauwe en rode variant van de Reno 4 te zien waren op de onderstaande afbeelding zijn er nu officiële renders opgedoken waarop de witte en zwarte variant te zien zijn. De persrenders tonen duidelijk de camera-module met minimaal drie lenzen aan de achterzijde. Op beide toestellen vinden we een 48MP hoofdlens. De Reno 4 Pro heeft ook een 12MP lens en een 13MP lens. De reguliere Reno 4 heeft naast de hoofdlens een 8MP lens en een 2MP lens. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera. De Reno 4 Pro heeft daarnaast nog een tweede 2MP lens.

Verder beschikken de smartphones volgens de geruchten over een Snapdragon 765G-processor, 8GB of 12GB (Pro) werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met 64 watt snelladen en een 6,43-inch scherm (Reno 4) of 6,55-inch scherm (Reno 4 Pro).

via [AW]