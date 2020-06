Nokia 2.3 Tijdelijk Bij De Aldi In De Aanbieding

Deze week heeft de winkelketen Aldi weer een smartphone in de aanbieding. Dit keer gaat het om de Nokia 2.3, een Android One toestel die verkrijgbaar is voor 109 euro.

HMD Global Introduceerde de Nokia 2.3 in december van vorig jaar. De smartphone beschikt over een 6,2-inch scherm met een resolutie van 720×1520 pixels, een MediaTek Helio A22-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000mAh accu, een 5MP selfie-camera, een 13MP + 2MP dual-camera aan de achterkant en een fysieke Google Assistent-knop. Eerder dit jaar kreeg de smartphone een update naar Android 10.

De Nokia 2.3 is vanaf zaterdag 6 juni bij de Aldi verkrijgbaar voor 109 euro. Klanten krijgen gratis een prepaid-pakket van Aldi Talk cadeau. Ben je te laat en is de smartphone niet meer bij de Aldi verkrijgbaar, dan kun je de Nokia 2.3 voor 115,99 euro bestellen bij Coolblue.

via [droidapp]