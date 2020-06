Honor X10 Met 5G en Pop-up Camera Gelanceerd

Honor heeft een nieuwe smartphone op de markt gebracht die onder andere is uitgerust met een 5G-modem en een pop-up selfie-camera. Ook heeft de Honor X10 een zeer aantrekkelijke adviesprijs gekregen.

De Honor X10 beschikt over een 6,63 inch Full-HD+ LCD-scherm met een 90Hz-verversingssnelheid en zeer dunne schermranden, een Kirin 820-processor met 5G-modem, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen. De 16MP selfie-camera zit verwerkt in een pop-up module. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 40MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Honor X10 draait op Android 10 met de EMUI 3.1.1-schil en is in China verkrijgbaar in de kleuren Fiery Orange, Sapphire Blue, Midnight Black en Titanium Silver. De goedkoopste versie kost in China omgerekend ongeveer 250 euro. Het is nog onduidelijk of de Honor X10 ook naar Nederland of België komt.

via [droidapp]