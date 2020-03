“Cameradetails Huawei P40 Pro Uitgelekt”

Huawei zal de P40-serie op 26 maart officieel introduceren, maar er zijn nu al specificaties uitgelekt van de camera van de Huawei P40 Pro. De rear-camera bestaat uit vijf verschillende sensoren.

Uit eerder gelekte renders van de Huawei P40 blijkt dat het uiterlijk van de nieuwe vlaggenschip-smartphone grotendeels overeenkomt met die van zijn voorganger. Uiteraard zijn er wel hardware verbeteringen en via Teme (@RODENT950) zijn de cameradetails uitgelekt.

Volgens de bron krijgt de Huawei P40 Pro een vijfdubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 52MP hoofdlens, een 40MP groothoeklens, een zoomlens met 3x optische zoom, een zoomlens met 10x optische zoom en een ToF-sensor.

Voorop in een uitsparing in het scherm vinden we een dual-selfie-camera. Specificaties over deze camera hebben we nog niet. Intern beschikt de Huawei P40 Pro waarschijnlijk in ieder geval over een HiSilicon Kirin 990-chipset, 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Google Play-diensten ontbreken.

