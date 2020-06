Foto’s Tonen Nieuwe Chromecast Met Android TV

Er zijn foto’s opgedoken van de vermoedelijke Google Chromecast Ultra-opvolger. De nieuwe Chromecast draait op Android TV en komt met een afstandsbediening.

De gelekte foto’s zouden afkomstig zijn van een marketingvideo van Google. De video is door XDA Developers gevonden in een onuitgebrachte softwareversie die een ontwikkelaar heeft bemachtigd. De nieuwe Chromecast Ultra heeft een ovaalvormig ontwerp en krijgt de codenaam ‘Sabrina’. Het apparaatje is te zien in de kleuren zwart, wit en lichtroze.

De beelden tonen ook de bovenste helft van de afstandsbediening. Hierop zien we onder andere de Google Assistent-knop en een navigatiecirkel. Waarschijnlijk kun je de Android TV dankzij deze cirkel bedienen via veegbewegingen. Beelden van de Android TV-gebruikersinterface tonen dat de nieuwe Chromecast ook ondersteuning biedt voor Google Nest-deurbellen en videocamera’s.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Chromecast Ultra-opvolger officieel zal introduceren.

via [androidplanet]