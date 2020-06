Honor Play 4 Pro Met Infraroodthermometer Geïntroduceerd

Honor heeft een nieuwe smartphone geïntroduceerd die is voorzien van een opvallende functie. Het gaat om de Honor Play 4 Pro die via een infraroodsensor de lichaamstemperatuur kan meten.

Honor heeft in thuisland China de Honor Play 4 en de Honor Play 4 Pro uitgebracht. De Pro-versie valt op omdat de smartphone is uitgerust met een ingebouwde infraroodthermometer die je lichaamstemperatuur meet. De infraroodsensor zit verwerkt in de camera-module aan de achterkant en kan temperaturen meten tussen de -20°C en 100°C.

De Honor Play 4 Pro heeft verder een 6,57-inch LCD-scherm met een uitsparing voor een 32MP + 8MP dual-selfie-camera, een krachtige Kirin 990-chipset met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 40 watt snelladen. Aan de achterkant vinden we een 40MP hoofdlens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

Honor heeft ook de Honor Play 4 geïntroduceerd, die over hele andere specificaties beschikt. De smartphone heeft een 6,81-inch Full HD LCD-scherm, een MediaTek Dimensity 800-chipset met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Honor Play 4 Pro met thermometer krijgt in Chinese een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 377 euro. De Honor Play 4 is verkrijgbaar vanaf omgerekend 226 euro. Honor heeft nog niks bekendgemaakt over een lancering buiten China.

via [AW]