Europese Introductie Samsung Galaxy S23 FE Op 8 December

Goed nieuws voor mensen die hoopten op de komst van een FE-model van de Galaxy S23. Samsung heeft namelijk laten weten dat de fabrikant de Galaxy S23 FE morgen 8 december voor de Europese markt zal introduceren.

Nadat Samsung de Galaxy S23 FE in oktober al in andere regio’s uitbracht, brengt de fabrikant de smartphone nu ook naar Europa. Samsung Frankrijk heeft namelijk laten weten dat de smartphone op 8 december voor de Franse markt zal worden gepresenteerd. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S23 FE op dezelfde dag ook in andere Europese landen uitbrengen.

Samsung Nederland gaf eerder aan dat de Galaxy S23 FE pas begin 2024 in ons land verkrijgbaar zal zijn, maar mogelijk heeft de fabrikant besloten om de datum vooruit te schuiven zodat we de smartphone onder de kerstboom kunnen leggen.

De Samsung Galaxy S23 FE beschikt over een 6,4-inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een Exynos 2200-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens. De smartphone draait uit de doos op Android 13 en ontvangt vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De Galaxy S23 FE is verkrijgbaar in de kleuren wit, paars, mintgroen, oranje en lichtblauw.

via [droidapp]