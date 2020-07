Xiaomi Introduceert Budget-smartphones Met 5000mAh Accu

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft in Maleisië twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd. De Redmi 9a en Redmi 9c beschikken beide over een 5000mAh accu en een scherm met druppelnotch.

Xiaomi heeft nog geen volledige specsheets gedeeld, maar al wel een aantal belangrijke details bekendgemaakt. Zo beschikken beide toestellen over een 6,53-inch 720p-scherm met een druppelnotch voor een 5MP selfie-camera, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 13MP rear-camera. De Redmi 9c heeft een driedubbele rear-camera terwijl de Redmi 9a het moet doen met een enkele rear-camera. De Redmi 9a heeft een MediaTek Helio G25-processor en de Redmi 9c heeft een Helio G35-processor.

Beide smartphones komen deze maand op de markt voor 359 en 429 Maleisische ringgit, omgerekend ongeveer 75 en 89 euro. Het is nog onduidelijk of Xiaomi de smartphones ook in Europa uitbrengt.

via [tweakers]