Dit jaar veel te kiezen met Black Friday

Het lijkt nog even te duren, maar voordat je het weet is het al november. De maand waarin dé mega kortingsdag van het jaar plaatsvindt: Black Friday! Niet alleen in Amerika maar ook in Nederland worden de prijzen steeds lager, en de verwachtingen hoger. Het is daarom goed om nu alvast wat verwachtingen op een rijtje te zetten. Welke Android smartphones worden onwijs afgeprijsd? Van welke aanbieders kunnen we torenhoge kortingen verwachten? Check het hier!

1. OnePlus

Vorig jaar kon je de OnePlus 7 Pro kopen met €140,- euro korting. Dat is veel korting voor een telefoon die normaal rond de €700,- euro kost. Dit jaar komt er een nieuw model op de markt, de OnePlus Nord. Dit betekent in de praktijk vaak dat oudere modellen in de uitverkoop gaan. Het zou dus goed kunnen dat de prijs van de OnePlus 8, OnePlus 7T en de OnePlus 8 Pro na de presentatie van de Nord omlaag schiet. Black Friday is dan een mooi moment voor aanbiedingen op deze smartphones van OnePlus.

2. Xiaomi

Xiaomi timmert aan de weg en wordt steeds populairder als merk in de wereld van de smartphones. Met de Redmi 9, Redmi 9A en de Redmi 9c in aantocht brengt Xiaomi weer drie interessante modellen op de markt. Hoewel het nog niet duidelijk is wanneer Xiaomi deze exemplaren in de verkoop gooit, kunnen wij alvast verwachten dat dit vóór Black Friday gaat zijn. Dan hebben wij weer kans op mooie top-deals. Vorig jaar kon je bijvoorbeeld bij Coolblue €50,- en €20,- euro korting krijgen op de Xiaomi Mi 9T en de Xiaomi Mi Note 7. Kijk zeker ook naar de MediaMarkt Black Friday aanbiedingen. Vorig jaar kon je tijdens de pre-party bijvoorbeeld profiteren van 30% korting op honderden artikelen, waarvan enkele Xiaomi items.

3. Samsung Galaxy

Deals op Samsung Galaxy toestellen staan vaak in de top 50 van beste deals tijdens Black Friday. Dit komt omdat de Samsung Galaxy bij veel grote (web)shops wordt aangeboden. Al deze shops gaan voor de beste deal. Bij MediaMarkt was er vorig jaar bijvoorbeeld 50% korting op telefoons en bij Vodafone kon je korting op de S10 en S10e maar liefst oplopen tot €457,- euro. Ook dit jaar lanceert Samsung nieuwe producten, waardoor oudere smartphones als de S10 en S9 waarschijnlijk voor nóg minder geld worden aangeboden tijdens Black Friday.

4. Motorola

Tot slot Motorola. Motorola kennen we als gebruiksvriendelijk en goed voor onze portemonnee. Motorola toestellen als de Moto G8, Motorola Edge en de Moto G zijn namelijk van alle gebruiksgemakken voorzien en minder duur dan andere Android toestellen. Vorig jaar kreeg je bij Bol.com, Belsimpel, BCC, Coolblue en bij nog veel meer aanbieders hoge korting op de Motorola one action, Motorola one vision, Moto G7 Power en op de Moto e6 plus. Dit jaar zijn er weer andere modellen populair, zoals de G8 power. Daarnaast komt Motorola eind juli met de Moto G 5G. Deze komst van nieuwe modellen kan zorgen voor hoge korting op modellen als de G8.



Hoewel dit een inschatting is van de verwachtingen voor Black Friday weten we het pas zeker zodra de deals van de Android-aanbieders bekend zijn gemaakt. Blijf daarvoor deze site in de gaten houden!