Xiaomi Toont Smartphone Met Uitschuifbare Zoomcamera

Xiaomi werkt aan een uitschuifbare zoomlens voor toekomstige smartphones. In de onderstaande video zien we de minimalistische zoomlens in actie. Xiaomi toonde het concept van de telescooplens tijdens de Xiaomi Developer Conference.

Zeng Xuezhong, de Vice President bij Xiaomi, heeft een concept-smartphone getoond die is uitgerust met een uitschuifbare telescooplens. Hiermee is het mogelijk om verder in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Helemaal nieuw is dit idee overigens niet. De Samsung Galaxy S4 Zoom Edition was namelijk al de eerste smartphone met een telescooplens. Wel is de telescooplens van Xiaomi een stuk compacter.

Xiaomi laat weten dat je met de telescooplens verder kunt inzoomen, maar de lens zou er ook voor zorgen dat de lichtopbrengst voor de foto’s met de telefotocamera met ‘300 procent’ verhoogd wordt. Het is echter onduidelijk met welke camera Xiaomi de vergelijking heeft gemaakt, dus dit percentage zegt momenteel nog niet heel veel.

Ook is het nog onduidelijk welke smartphone mogelijk een uitschuifbare telescooplens krijgt en wanneer we dit toestel kunnen verwachten.

