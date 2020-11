“Sony Wil Opnieuw Xperia Compact-telefoons Op De Markt Brengen”

De Japanse fabrikant Sony heeft in het verleden verschillende Compact-smartphones op de markt gebracht, maar bij de Xperia XZ3 kwam daar een einde aan. Volgens de laatste geruchten is Sony echter van plan om in 2021 weer Xperia Compact-modellen op de markt te brengen.

Sony was lange tijd de enige fabrikant die high-end smartphones met een kleiner scherm op de markt bracht, maar in 2018 kwam er een einde aan de Compact-serie. De Japanse website Android Next schrijft echter dat Sony in 2021 opnieuw met een Compact-smartphone komt. Sony zou momenteel werken aan de Xperia 10 III en de high-end Sony Xperia 1 III, en tussen deze twee toestellen zou volgens de bron ruimte zijn voor een Compact-toestel.

Sony zou de goedkopere Compact-smartphone willen uitrusten met een Snapdragon 775-chipset. Deze chipset zal ook ondersteuning bieden voor 5G. Het scherm is waarschijnlijk 5,5-inch groot met een beeldverhouding van 21:9. Als de geruchten kloppen zal de aankomende Sony Compact-smartphone een van de kleinste smartphones zijn die je nog kunt kopen. Neem de geruchten echter nog even met een korrel zout, aangezien het voor het eerst is dat er geruchten opduiken over een nieuwe Compact-smartphone.

via [AW]