Samsung Galaxy S10 Lite Ontvangt Nu Android 11-update

Net als de Samsung Galaxy Z Flip 5G heeft de Galaxy S10 Lite onverwachts vervroegd een Android 11-update ontvangen. Oorspronkelijk zou Samsung de update in januari willen uitrollen, maar blijkbaar was de update eerder klaar dan verwacht.

Gisteren schreven wij dat de Galaxy Z Flip 5G een maand eerder dan verwacht een update naar Android 11 met de One UI 3.0-schil heeft gekregen. Ditzelfde nieuws geldt voor de Galaxy S10 Lite, zo blijkt uit berichtgeving van de website Sammobile.

De update met versienummer G770FXXU3DTL1 is 2053,34 MB groot en installeert gelijk de beveiligingspatch van december 2020. De update rolt als eerste uit naar gebruikers in Spanje en India, maar andere landen zullen snel volgen.

One UI 3.0 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo is onder andere de interface vereenvoudigd waarbij veelgebruikte functies makkelijker te bereiken zijn. Hierdoor kun je de smartphone sneller bedienen. Ook zijn er nieuwe effecten en nieuwe widgets voor het startscherm toegevoegd en krijgen gebruikers meer controle over de privacyfuncties.

De update rolt in fasen uit waardoor het enkele dagen tot weken kan duren voordat de Android 11-update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [AW]