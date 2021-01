Eerste Specificaties Van Nokia 1.4 Opgedoken

De eerste informatie over de Nokia 1.4 van HMD Global is uitgelekt. Volgens de geruchten is de Nokia 1.4 een echte budget-smartphone met een groot scherm, een dual-camera en een vingerafdrukscanner.

Er is voor het eerst informatie over de opvolger van de Nokia 1.3 opgedoken. De Nokia 1.4 beschikt volgens de bron over een 6,5-inch HD+ scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera, een 13MP + 2MP rear-camera, een Snapdragon-chipset uit de 200-serie en een 3900 mAh accu. Consumenten kunnen kiezen uit 1GB, 2GB of 3GB werkgeheugen en 16GB, 32GB en 64GB opslagruimte.

Kijkend naar het werkgeheugen vermoeden wij dat de Nokia 1.4 draait op Android Go. De budget-smartphone verschijnt op de markt in de kleuren paars, blauw en grijs.

via [droidapp]