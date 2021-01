De nieuwste Galaxy reeks; welke telefoons zijn er beschikbaar?

Hardcore fans waren blij verrast dat het Zuid-Koreaanse Samsung aankondigde dat de nieuwe Galaxy reeks al in januari uit zou komen. Voorheen was de introductie van de nieuwe S-serie altijd pas in het voorjaar. Het is niet duidelijk waarom dat nu vervroegd is, maar er wordt gefluisterd dat Samsung niet in maart tegelijkertijd met de P-serie van Huawei op de markt wil komen. Maar er gaan ook geruchten dat Samsung dichter op de introductie van de iPhone 12 van Apple wil zitten. Hoe dan ook; de Samsung Galaxy S21 reeks omvat 3 modellen: de Samsung S21, de Samsung S21 Plus en de Samsung S21 Ultra. Wat direct opvalt is het design. Net als dat bij de iPhone 11 al het geval was heeft de Samsung Galaxy S21 nu ook een serieus cameraeiland dat een prominent onderdeel van het design is. Niks wegstoppen in een hoekje of onopvallend wegwerken achter het scherm. De drie camera’s op de achterzijde zijn een in het oog springend element. De behuizing van metaal loopt naar binnen en gaat bijna naadloos over in het glas van het scherm dat als het ware op de camera’s ligt. Op deze manier versmelt het min of meer met de rest van het toestel. Technologie die gezien mag worden dus. De een vindt het prachtig een ander overdreven. Over een ding zijn de kenners het eens, Samsung toont wel lef door zo’n uitgesproken vormgeving te kiezen. Aan de echte Samsung adept hoef je niet te vragen waarom je absoluut moet gaan voor de nieuwe Samsung Galaxy S21, maar voor iedereen die nog twijfelt tussen de iPhone 12, Huawei P of Galaxy S21 zetten we de toestellen van de Samsung Galaxy S21-serie nog even op een rij.

Samsung Galaxy S21

We beginnen met het instapmodel van de S21-serie, hoewel de kwalificatie ‘instapmodel’ dit toestel tekortdoet want het is een technisch hoogstandje. Met een 6,2 inch/120 Hz beeldscherm, krachtige 4000 mAh accu, 3 HD-camera’s op de achterzijde en een selfiecamera op de voorzijde is de Samsung Galaxy S21 al bijzonder compleet uitgevoerd. Tel daar de razendsnelle Exynos 2100 processor bij op en je begrijpt waarom smartphone users reikhalzend hebben uitgekeken naar de introductie van dit model.

Samsung Galaxy S21 Plus

Hoe hoger we komen in de S21-serie hoe meer waar we krijgen voor ons geld. Dit toestel heeft dezelfde camera’s als het instapmodel, maar een groter scherm van 6,7 inch dat maar liefst 120 keer per seconde ververst zodat animaties en video’s altijd vloeiende afspelen. Daarnaast beschikt de Samsung Galaxy Plus over een accu van maar liefst 4.800 mAh die nóg langer meegaat.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Het absolute paradepaardje is de S21 Ultra. Met zijn quad HD-scherm van 6,8 inch heb je altijd haarscherp beeld. Het scherm past de verversingssnelheid automatisch aan zodat je nooit haperingen of kwaliteitsverlies ervaart. Ook als je relatief zware games op je smartphone speelt. Daarnaast kun je met de camera’s tot 10X keer inzoomen zonder dat het beeld wazig wordt. De Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt verder over een dikke 5.000 mAh accu waarmee je urenlang door kunt zonder opladen.