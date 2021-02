“Specificaties Samsung Galaxy A72 Gelekt”

Binnen een aantal weken zal Samsung de Galaxy A72 officieel introduceren, maar via een Duitse bron zijn nu alle specificaties samen met een aantal afbeeldingen van de nieuwe smartphone uitgelekt. Ook claimt de bron de adviesprijs te weten.

Samsung lijkt alleen een 4G-model van de Galaxy A72 op de markt te brengen. De smartphone krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van 499 euro. Volgens de bron beschikt de Galaxy A72 over een 6,7-inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 720G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP telelens, een 12MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing is waterdicht (IP67) en heeft een 3.5mm koptelefoonaansluiting.









Een releasedatum hebben we nog niet, maar we vermoeden dat Samsung de Galaxy A72 in maart officieel zal introduceren.

via [droidapp]