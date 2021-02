“Specificaties Robuuste Samsung Galaxy Xcover 5 Uitgelekt”

Via de betrouwbare website WinFuture zijn specificaties uitgelekt van de Galaxy Xcover 5. Dit is een aankomende robuuste smartphone van Samsung, die volgens de geruchten onder andere een klein 5,3-inch scherm en een verwisselbare accu heeft.

Volgens de bron beschikt de stevige “rugged” Galaxy Xcover 5 over een 5,3-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een Exynos 850-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een verwisselbare 3000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een NFC-chip, een 5MP selfie-camera en een 16MP rear-camera. De behuizing van de Galaxy Xcover 5 is IP68- en MIL-STD-810G-gecertificeerd en kan daardoor tegen een stootje en is waterdicht.

We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy Xcover 5 officieel wil introduceren. Volgens WinFuture krijgt de smartphone een adviesprijs mee van iets onder de 300 euro. Afbeeldingen van de Xcover 5 zijn nog niet uitgelekt.

