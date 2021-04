“Opvolger Nokia 8.3 Krijgt 6000 mAh Accu En 108MP Camera”

Volgens de geruchten krijgt de opvolger van de Nokia 8.3, die mogelijk de naam Nokia X50 krijgt, een zeer grote accu en een camera met vijf lenzen aan de achterkant. Deze camera-module heeft een 108MP hoofdlens.

Dit schrijft de bron Nokiapoweruser. Volgens Nokiapoweruser is de ‘Nokia X50’ verder uitgerust met een nog onaangekondigde Snapdragon SM7350 chipset. Dit is vermoedelijk de Snapdragon 780-processor. Naast de 108MP hoofdlens vinden we een ultragroothoeklens, een telelens, een macrolens en een dieptelens.

Het scherm is waarschijnlijk 6,5-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid en een 1440p-resolutie. De accu heeft een capaciteit van 6000 mAh. HMD Global zal de smartphone in de tweede helft van dit jaar officieel introduceren.

via [tweakers]