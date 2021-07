“Specificaties Van Motorola Moto G60s Gelekt”

Motorola heeft eerder de Moto G60 gepresenteerd voor de Indiase markt, maar volgens de berichten werkt de fabrikant inmiddels aan de Moto G60s. De Moto G60s is een krachtigere variant en komt volgens de geruchten wel naar Europa. Specificaties van de smartphone zijn nu uitgelekt.

De details over de Motorola Moto G60s zijn gedeeld door de website MySmartPrice. Volgens MySmartPrice krijgt de Moto G60s intern de codenaam ‘Lisbon’ en beschikt de smartphone onder andere over 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De Moto G60s krijgt een adviesprijs mee van omgerekend tussen de 300 en 320 euro. De smartphone komt in ieder geval op de markt in de kleur blauw.

De huidige Moto G60 beschikt over een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Aangezien de Moto G60s duurder is dan de reguliere Moto G60 verwachten we opnieuw een scherm met een minimale verversingssnelheid van 120Hz. Ook verwachten we een camera-upgrade. De huidige Moto G60 heeft een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens. Daarnaast krijgt de Moto G60s een betere processor met mogelijk 5G-ondersteuning.

Volgens de bron komt de Moto G60s in tegenstelling tot de Moto G60 wel naar Europa. We weten nog niet wanneer Motorola de Moto G60s zal introduceren.

via [androidplanet]