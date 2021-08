Motorola Edge Ontvangt Eindelijk Android 11-update

Motorola rolt een nieuwe update uit naar de high-end smartphone Motorola Edge. De update installeert de nieuwste versie van Android die een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich meebrengt.

Gebruikers van de Motorola Edge kunnen nu een update naar Android 11 downloaden. De smartphone verscheen vorig jaar op de markt met Android 10 en krijgt nu zijn eerste grote update. Android 11 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een verbeterde mediaspeler, chatbubbels en meer privacy-instellingen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

De Motorola Edge is sinds juni vorig jaar in Nederland verkrijgbaar. De smartphone beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met gebogen schermranden en een 90 Hz verversingssnelheid, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765-processor, 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een 25MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 16MP groothoeklens. Eind vorige maand introduceerde de fabrikant de opvolger onder de naam Motorola Edge 20.

via [droidapp]