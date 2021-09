Vivo Patent Toont Smartphone Met Afneembare Camera

Vivo heeft een patent aangevraagd voor een smartphone met een afneembare camera-module met ingebouwde accu. De afneembare camera-module maakt het mogelijk om vanuit unieke hoeken foto’s te maken. De smartphone zelf heeft een modern randloos design.

In de Benelux is Vivo nog niet actief op de smartphonemarkt, maar in andere landen en voornamelijk in Azië is Vivo een grote speler. De fabrikant is niet bang om te experimenteren en dit blijkt ook uit het nieuwste patent van het bedrijf. Zo ontdekte LetsGoDigital dat Vivo een patent heeft ingediend voor een telefoon die een afneembare cameramodule heeft.

De smartphone heeft een randloos scherm zonder een uitsparing of notch voor de selfie-camera. Achterop zien we een dubbele rear-camera die dankzij een rail naar boven schuift. Op deze manier komt de selfie-camera met LED-flitser tevoorschijn. Het is echter ook mogelijk om deze module helemaal los te koppelen. Dankzij een ingebouwde accu en een Bluetooth-verbinding met de smartphone, kun je gewoon met de camera-app op de smartphone foto’s maken. De camera-module is voorzien van een kleine scharnier zodat je de module rechtop op tafel kunt zetten.

Het is nog onduidelijk of en wanneer Vivo de smartphone zal introduceren. Het aanvragen van een patent hoeft namelijk niet te betekenen dat dit product ook daadwerkelijk op de markt verschijnt.

