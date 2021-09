Samsung Galaxy S21 FE Mogelijk Geannuleerd

We hebben slecht nieuws voor mensen die wachten op de Galaxy S21 FE. Volgens een Zuid-Koreaanse bron heeft Samsung de lancering van deze smartphone namelijk geannuleerd. Een combinatie van factoren is hiervoor de oorzaak.

Eerder werd er gedacht dat Samsung de smartphone in augustus zou introduceren, maar nadat dit niet het geval bleek te zijn werd er gesproken over een introductie in oktober. Ook dit bericht is mogelijk niet juist, want de Zuid-Koreaanse bron DDaily schrijft nu dat Samsung de Galaxy S21 FE (Fan Edition) niet meer uitbrengt. Een hooggeplaatste medewerker van Samsung zou dit gezegd hebben.

Het besluit om de Galaxy S21 FE niet uit te brengen zou onder andere te maken hebben met het succes van de Z Flip 3. Deze vouwbare smartphone is goed ontvangen en gaat erg vaak over de toonbank. De Z Flip 3 is uitgerust met de Snapdragon 888-processor, die vanwege het wereldwijde chiptekort steeds moeilijker verkrijgbaar is. De Galaxy S21 FE zou dezelfde processor krijgen, maar het uitbrengen van een nieuwe smartphone met een Snapdragon 888-processor is nu niet echt verstandig, omdat het onzeker is hoe lang je deze nog kunt produceren.

Toch is de Galaxy S21 FE de afgelopen weken en maanden vaak voorbij gekomen in het geruchtencircuit. Zo zijn er al verschillende beelden uitgelekt en weten we vrijwel alle specificaties. Door al deze lekken weten we dat Samsung toch wel serieus met de smartphone is bezig geweest en daardoor kunnen we niet met zekerheid zeggen of dit laatste gerucht klopt.

via [androidplanet]