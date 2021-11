Telecomproviders Halen Dure Smartphones Uit De Winkel

T-Mobile, KPN en Vodafone hebben besloten om in Nederland alle waardevolle smartphones uit de winkels te halen. Dit besluit volgt na een serie overvallen in Amsterdam. De telecomproviders troffen eerder al andere maatregelen, maar vanwege de aanhoudende dreiging is deze extra stap nodig.

De afgelopen weken zijn veel telecomwinkels in en rondom Amsterdam overvallen. De gewapende overvallers dwongen medewerkers tot het afgeven van dure smartphones. Hierop besloten T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo om in deze risicogebieden de waardevolle smartphones uit de winkels te halen. De telecomproviders namen ook nog andere zichtbare en onzichtbare maatregelen. Vanwege de aanhoudende dreigementen hebben de bedrijven via de onderstaande statement laten weten dat ze nu hebben besloten om de dure toestellen ook in de rest van Nederland uit hun winkels te halen.

De telecombedrijven maken zich grote zorgen over de ontstane situatie en doen er alles aan om overvallen te voorkomen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de politie en overheidsinstanties. Gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels hebben KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile besloten de waardevolle smartphones overal uit de voorraad te halen.

Klanten kunnen in de winkels nog wel demoversies van waardevolle smartphones bekijken. De smartphones worden echter niet meer verkocht in de winkel, maar worden bij de koper thuisbezorgd.

