OnePlus Nord 2 Ontvangt Android 12-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus Nord 2. Na het installeren van de update draait de mid-range smartphone op Android 12. De nieuwste versie van Android brengt verschillende verbeteringen met zich mee.

We hebben er lang op moeten wachten, maar de website XDA Developers schrijft dat OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de OnePlus Nord 2. De update is nog niet in Nederland aangekomen, maar waarschijnlijk zijn wij snel aan de beurt. De update rolt namelijk in fasen uit, waardoor gebruikers in sommige landen een aantal dagen of soms weken langer moeten wachten.

Android 12 bevat een hoop aanpassingen, waaronder een nieuw design van de interface. Ook zijn er energieverbetering doorgevoerd en is de beveiligingspatch van mei 2022 geïnstalleerd.

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 is een populaire mid-range smartphone die vorig jaar op de markt verscheen voor een adviesprijs van 399 euro. De smartphone beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 1200-processor met 5G-ondersteuning, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een monolens.

via [androidplanet]