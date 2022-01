“Motorola Werkt Aan Smartphone Met 200MP Camera”

Motorola maakt voornamelijk mid-range en budget-smartphones, maar de fabrikant zou nu werken aan een smartphone die moet gaan concurreren met high-end smartphones. De smartphone zal volgens de geruchten onder andere beschikken over een 200MP camera.

Uit gelekte documenten, in handen van Technik News, blijkt dat de nieuwe Motorola-smarthone intern de codenaam ‘Frontier’ heeft gekregen en moet gaan concurreren met toestellen als de Samsung Galaxy S21. De Motorola ‘Frontier’ zou onder andere beschikken over een 200MP camera. Motorola maakt hiervoor gebruik van de Samsung S5KHP1-sensor. Naast de 200MP hoofdlens vinden we een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens.

Voorop vinden we een 6,67-inch OLED-scherm met gebogen randen en een snelle verversingssnelheid van 144Hz. Intern is de Motorola ‘Frontier’ uitgerust met een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor en een accu met ondersteuning voor 125 Watt snelladen en 50W draadloos laden. We weten nog niet hoe groot de accu is. Ook hebben we nog geen introductiedatum.

via [androidplanet]