OnePlus 10 Pro Doorstaat Duurzaamheidstest Niet

Zack Nelson van het YouTube-kanaal JerryRigEverything heeft de OnePlus 10 Pro flink onder handen genomen tijdens een duurzaamheidstest. Tijdens de buigtest brak de smartphone volledig doormidden, iets dat zelden voorkomt tijdens zijn testen. Er zijn een hoop smartphones die bij de kras- vuur- en buigtest schade oplopen, maar doorgaans werken de smartphones na de duurzaamheidstest nog gewoon.

Eerder vandaag schreven wij dat OnePlus een Extreme Edition van zijn OnePlus 10 Pro heeft aangekondigd, maar nu hebben we minder positief nieuws. YouTuber JerryRigEverything, die bij vrijwel alle populaire smartphones een duurzaamheidstest uitvoert, heeft namelijk een zwakke plek gevonden in de behuizing van de smartphone. De OnePlus 10 Pro brak volledig doormidden tijdens de buigtest. De breuk zat precies tussen de onderkant van de camera-module en de bovenkant van de accu. Ook zitten de volumeknoppen precies op deze lijn. De OnePlus 10 Pro lijkt dus een zwakke punt te hebben op ongeveer 2/3e van de behuizing.

“Het is relatief uitzonderlijk dat een smartphone mijn duurzaamheidstest niet doorstaat. (…) Normaal gesproken kunnen toestellen niet met blote handen doormidden gebroken worden.” Schade aan het scherm, of loskomende onderdelen komt wel vaker voor, maar een behuizing die volledig doormidden breekt is uitzonderlijk.

Op dit moment is de OnePlus 10 Pro alleen nog in thuisland China verkrijgbaar. Wanneer de OnePlus 10 Pro in Europa op de markt verschijnt raden wij aan om de smartphone niet in de achterzak van je broek te dragen. OnePlus heeft nog niet gereageerd op de bevindingen van JerryRigEverything.

via [tweakers]