Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van Maart

Elke eerste maandag van de maand rolt Google een nieuwe beveiligingspatch uit naar zijn Pixel-smartphones. Deze eerste maandag van maart is nu geweest en daarom kunnen gebruikers van de Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 en de Pixel 6 Pro nu de beveiligingspatch van maart downloaden.

In de patch van maart 2022 worden 24 problemen in Android opgelost, waaronder één kritieke systeemfout. Ook worden er kritieke problemen omtrent fouten met Qualcomm- en MediaTek-chips aangepakt en problemen die specifiek voor Pixel-smartphones van toepassing zijn. In het Security Bulletin kun je meer lezen over de verschillende kwetsbaarheden die zijn aangepakt.

De patch van maart rolt uit naar de meeste Google Pixel-smartphones. Alleen toestellen ouder dan de Pixel 3a krijgen de update niet. De beveiligingspatch van maart komt via een over-the-air-update (OTA) binnen en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [AW]